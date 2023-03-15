"Совсем плохо у нас было с обороной внутри штрафной площадки. И это – в 1/8 финала Лиги чемпионов! Манчестер Сити несколько изменил свой прессинг по сравнению со вторым таймом в Лейпциге, и это стало тем, чего мы не ожидали. Нам так и не удалось войти в игру. Мы не пропускали таким образом, что это очень огорчает.

Холанд – о 5 головах в ворота РБ Лейпциг: "Сказал Гвардиоли не заменять меня, потому что хочу забить 6"

Манчестер Сити одержал свою победу более чем заслуженно. Знаю, насколько хорош Эрлинг, знаю его сильные стороны. Когда Холанд приближается к воротам, он нацелен на гол. Сегодня он забил четыре... А нет, даже пять! Он забивал голы ногой и головой, выигрывал мячи. Это выглядело очень просто. Он забрал мяч у арбитра, это говорит о том, что для него это была особая ночь. Поздравляем Эрлинга", – цитирует наставника немецкой команды BBC.

Ман Сити вышел в 1/4 финала ЛЧ, забив 7 голов Лейпцига - Холанд оформил пента-трик, повторив рекорд легенды Шахтера