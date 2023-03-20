"Рух может стать сателлитом Шахтера. У Козловского сейчас все не очень хорошо с финансами, а главное – с властью, точнее с НАБУ. Начало марта он провел за границей. Содержать такую колоссальную махину, как клуб и база, становится все сложнее.

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Сценарий такой – Козловский продает Ахметову комплекс, на котором расположена тренировочная база, и заключает договор о сотрудничестве двух клубов. Шахтер получит готовую базу с высоким уровнем инфраструктуры в безопасном регионе, а Рух – средства для содержания клуба.

Рух получит возможность пользоваться резервистами Шахтера, а дончане могут рассчитывать на скидки при покупке молодых талантов львовян. Рух получит политического союзника, который поможет команде остаться в УПЛ благодаря административному ресурсу при условии плохих результатов", – отметил Спиваковский в Telegram-канале ТаТоТаке.

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