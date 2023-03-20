Львовский клуб уже имеет специалиста, который будет работать с основной командой.

После отставки Кучука Рух к следующим матчам будет готовить Виталий Пономарёв – тренер Руха U-19, информирует Sportarena.

Рух официально отправил Кучука в отставку после поражения Шахтеру – клуб остается в зоне вылета

Ближайший матч львовяне проведут в УПЛ 2 апреля против Зари. Добавим, что об увольнении Кучука стало известно после завершения игры с Шахтером (2:0 в пользу "горняков").

Сейчас Рух оказался в трудной ситуации, застряв внизу турнирной таблицы – 14 место и 17 очков в активе. Впрочем, отставание от спасительной 12-й строчки составляет лишь 1 пункт.

Шахтер обыграл Рух и возглавил УПЛ – юбилей Йовичевича, странное "воскресение" травмированного сборника