Рух и Колос закрывали программу 17-го тура УПЛ (0:1). Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Команда Леонида Кучука подходила к поединку с 4-матчевой беспроигрышной серией в УПЛ, а в первом матче 2023 года львовяне обыграли Металлист, отдалившись от зоны вылета. Более того, Рух оформил клубный рекорд результативности, забивая в ворота соперников на протяжении последних 9-ти матчей подряд. Колос на момент начала игры на Арене Львов опережал Рух на 3 балла – соответственно, "желто-черные" в случае победы догоняли команду Ярослава Вишняка. К слову, поединок первого круга завершился победой ковалевцев (2:0).

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Перед матчем произошло знаковое событие. Полузащитник Валерий Федорчук попрощался с футболом. Опытный хавбек, ставший в составе Днепра финалистом Лиги Европы, получил памятную футболку Руха с номером 296. Именно столько матчей он сыграл в элитном дивизионе чемпионата Украины, из них 45 – в составе "желто-черных".

В целом скучноватый первый тайм вместил лишь несколько интересных эпизодов. Сначала игру оживил Карабин. Ярослав проскочил через нескольких соперников в штрафную Колоса и упал – без пенальти. Удар Таллеса не составил проблем для Волынца. Активнее действовал Рух, которым сегодня руководил наставник молодежки Виталий Пономарев (Кучук отбывал дисквалификацию и ходил туда-сюда по трибунам стадиона). Дидык сыграл рукой в собственной штрафной, однако расстояние было слишком малым и Колос не получил право на 11-метровый. По сути это и все. 0:0 до перерыва.

Первый реальный шанс возник на 49-й минуте. Его снова создали львовяне. Соломон отдал на Таллеса, который с 11-ти метров пробил мимо дальней штанги. Альваренга со штрафного не попал в ворота. Колос ответил ударом Безбородько, с которым легко справился Панькив.

На 64-й минуте забили гости. Успех Колосу принес стандарт. Розыгрыш штрафного завершился точным ударом Павла Ореховского с линии вратарской. Экс-хавбек Руха огорчил своих бывших партнеров – 0:1.

Рух мог отыграться тоже после стандарта. Карабин бежал замыкать скидку партнера, но упал в борьбе с Богдановым во вратарской. Супершанс был у Притулы, который оказался абсолютно один в штрафной, однако не попал!

В итоге, отыграться Рух так и не сумел, хотя имел куда больше моментов, чем команда Вишняка. 0:1 – Колос набрал 23 очка и поднялся на 6 место, обойдя Кривбасс. Рух идет сразу над зоной переходных матчей – 12 позиция, 17 баллов.

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