Чемпионат Украины U-19, 18-й тур

Шахтер U-19 – Рух U-19 – 0:2

Голы: Теслюк, 22, Китела, 88

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В Счастливом встречались лидеры молодежного чемпионата Украины. На момент начала игры, которая из-за воздушной тревоги стартовала на час позже, Рух U-19 опережал Шахтер на 3 очка. В стартовом составе "горняков" на позиции левого вингера появился Хусрав Тоиров, для которого это был дебют за "оранжево-черных".

В первом тайме именно новичок выделялся в составе дончан. Тоиров раз за разом смело шел обыгрывать соперников, которые несколько раз останавливали быстрого таджика лишь с помощью фолов. Правда, иногда Хусрав откровенно передерживал мяч, затягивая с пасом на партнеров.

До 22-й минуты моментов у обоих ворот практически не было, но ужасная ошибка игроков Шахтера воплотилась в пропущенный гол. После банального выноса защитник неудачно сбросил назад на Твардовского, кипер упал, а Денис Теслюк поразил пустые ворота. 0:1.

"Горняки" ответили неточным ударом Тоирова. Он же едва не выцарапал мяч у трех соперников на линии штрафной, но так и не смог пробить. Был шанс у подопечных Оскара Латурутры и после углового, однако удар головой тоже был неточным. Именно Хусрав Тоиров был главной ударной силой Шахтера до перерыва, который завершился минимальным преимуществом Руха.

После перерыва градус напряжения повысился. Моментов, как и в первом тайме, было мало, зато пауз, фолов, требований пенальти и нервов хватало. Дошло и до толкотни, которую желтыми карточками успокоил арбитр. Это, похоже, завело Шахтер, который в течение последней 15-минутки наконец начал создавать классные моменты, но голкипер львовян Герета был на месте.

Впрочем, отыграться "горняки" так и не сумели, а на 88-й минуте Андрей Китела дальним ударом поставил точку в матче. Уже в компенсированное время "горняки" имели супершанс забить гол престижа, однако им снова не повезло. Глущенко со штрафного пробил в крестовину.

0:2 – Рух оторвался от Шахтера на 6 очков и укрепил лидерство в чемпионате U-19. Динамо, которое разбило Зарю 5:1, потеснило "оранжево-черных" на третье место, но сыграло на матч больше.

Шахтер заработал более €43 млн за еврокубковый сезон-2022/23, Динамо – втрое меньше, чем в прошлом