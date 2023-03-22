"Желто-черные" определились с преемником Леонида Кучука. Новым наставником Руха прогнозируемо стал Виталий Пономарев.

Рух объявил о назначении Виталия Пономарева главным тренером, сообщает официальный сайт клуба.

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В тренерский штаб 48-летнего специалиста вошли Иван Шуга, Виталий Романюк, Андрей Радь и Марьян Шевчук.

К слову, команду Руха U-19, которую ранее возглавлял Пономарев, возглавит Михаил Дячук-Ставицкий. Ему будут ассистировать братья Борис и Григорий Баранцы и тренер вратарей Юрий Шевчук.

Напомним, Пономарев начинал свой путь в футболе как судья (работал ассистентом арбитра в УПЛ и судил матчи в Первой лиге). Тренерскую работу начал в СДЮШОР Карпаты. С 2016-го по 2020-й годы возглавлял любительский Николаев, с которым выигрывал чемпионство, Кубок и Суперкубок Львовской области.

В августе 2020-го возглавил Рух и по итогам прошлого сезона финишировал первым в юношеском чемпионате Украины. В Юношеской лиге УЕФА 2022/23 команда Виталия Пономарева выбила Интер, но в 1/8 финала проиграла Милану.

Рух после 18-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четырнадцатой строчке, набрав 17 очков.

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