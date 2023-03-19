Белорусский специалист Леонид Кучук остался без работы после того, как его подопечные проиграли Шахтеру.

Рух на своем официальном сайте сообщил об увольнении Леонида Кучука – прямо после проигранного поединка с Шахтером.

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Белорус работал во главе клуба дважды – с февраля по декабрь 2019-го и с августа 2021 года до сегодняшнего дня.

Сейчас Рух оказался в трудной ситуации, застряв внизу турнирной таблицы – 14 место и 17 очков в активе. Впрочем, отставание от спасительной 12-й строчки составляет аж 1 пункт.

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