Рух официально отправил Кучука в отставку после поражения Шахтеру – клуб остается в зоне вылета
19 марта 18:24 - Читати українською
Белорусский специалист Леонид Кучук остался без работы после того, как его подопечные проиграли Шахтеру.
Рух на своем официальном сайте сообщил об увольнении Леонида Кучука – прямо после проигранного поединка с Шахтером.
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Белорус работал во главе клуба дважды – с февраля по декабрь 2019-го и с августа 2021 года до сегодняшнего дня.
Сейчас Рух оказался в трудной ситуации, застряв внизу турнирной таблицы – 14 место и 17 очков в активе. Впрочем, отставание от спасительной 12-й строчки составляет аж 1 пункт.
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