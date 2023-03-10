На своем сайте Рух официально сообщил о том, что команда во втором круге будет играть на Арене Львов. Все весенние домашние игры "желто-черные" проведут на главном западноукраинском футбольном стадионе.

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Первый матч на Арене Львов Рух проведет уже 12 марта. На эту дату запланирован матч против Колоса в рамках 17 тура УПЛ. Начало встречи в 15.00 по киевскому времени.

Напомним, что большинство домашних матчей в первом круге "желто-черные" провели на стадионе Украина. На Арене Львов в этом сезоне Рух сыграл четыре игры: три домашних и одну выездную, в которых одержал одну победу, дважды сыграл вничью, и один раз потерпел поражение.

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