Поражение в 18-м туре УПЛ от Шахтера стало роковым для Леонида Кучука, который после матча был отправлен в отставку. Белорусского специалиста временно должен был заменить тренер Руха U-19 Виталий Пономарёв.

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Однако, руководство "желто-черных" решило не тянуть с назначением нового рулевого. По информации ТаТоТаке, уже сегодня, 22 марта, команде будет официально представлен главный тренер. Им станет вышеупомянутый Виталий Пономарёв. Это назначение вписывается в текущую концепцию Руха, когда система сама генерирует тренерские кадры для первой команды

Отмечается, что контракт будет подписан до конца сезона, а дальнейшее будущее 48-летнего специалиста в главной команде будет зависеть от результата борьбы за выживание.

К слову, произойдут изменения и в молодежной команде. Рух U-19 возглавит Михаил Дячук-Ставицкий, а помогать ему будут Борис и Григорий Баранцы.

Напомним, после 18-ти туров Рух в турнирной таблице УПЛ идет на четырнадцатой строчке, набрав 17 очков.

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