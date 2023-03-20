"Сине-желтые" направляются в Лондон, чтобы начать борьбу в квалификации на чемпионат Европы против действующих вице-чемпионов.

Сборная Украины под руководством Руслана Ротаня готовится к вылету на Туманный Альбион на матч отбора Евро-2023 против Англии, сообщает пресс-служба УАФ.

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Сейчас в расположении национальной команды находятся игроки из УПЛ, а также представитель польской Экстраклясы Евгений Коноплянка. Уже непосредственно в Англии к команде Руслана Ротаня присоединятся легионеры.

Напомним, национальная команда Украины начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. Шестью днями позже состоится дуэль против Англии, где командой будет руководить наставник молодежки Руслан Ротань.

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