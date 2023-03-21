"С Ротанем немного посмеялись, да и все": дебютант сборной Украины – о вызове, матче с Англией и Уэмбли
Защитник Александрии Денис Мирошниченко сам удивлен первым вызовом в ряды национальной сборной Украины.
– Насколько этот вызов стал неожиданным и приятным?
– Он действительно был неожиданным. Я уже возвращался из последнего матча домой, а главный тренер Руслан Ротань позвонил и сказал, что еду в сборную. Было очень приятно. Это, наверное, такая мечта. Она сбылась. Будем дальше работать, жизнь покажет.
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– Следующий матч национальной команды будет против Англии на Уэмбли. Мечтали ли вообще сыграть на Уэмбли? Какие ожидания от этого матча?
– Это, пожалуй, одна из лучших сборных. Ожидания невероятные. Как сложится матч узнаем только тогда, когда он пройдет. Ждем положительного результата. Сыграть на таком красивом стадионе – большая мечта. Еще и с такой командой.
– Что сказал Ротань, когда сообщил о вызове?
– Спросил, готов ли играть на Уэмбли. Немножко посмеялись, и все. Поддержал меня, сказал, что ждет. Я немного удивлен, переполняют эмоции положительные, как и у всех. Это первый вызов, поэтому был очень рад, – резюмировал 28-летний Мирошниченко в комментарии пресс-службе УАФ.
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