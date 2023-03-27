"О чем можно говорить, если мы слабее? Кого винить? В первом тайме наших вообще не было видно, а во втором англичане остановились, не понятно почему, поэтому нам удавалось больше контролировать мяч. Такой футбол мне не нравится.

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Я сторонник того, что лучше проиграть 4:0 или 5:0, но играть атакой на атаку. У нас атаки вообще никакой нет. Абсолютно – ни ударов по воротам, ничего. Это самая слабая игра нашей сборной. Так играть нельзя. Для меня – это не футбол. Пусть критикуют меня, как хотят, но я считаю, что это не тот футбол, который нужен для национальной сборной.

Тренер выбрал игру на контратаках, но контратаки у нас нет. В первом тайме англичане вообще запрессинговали и не давали возможности что-то сделать. Что произошло во втором тайме – не знаю. Соперник просто остановился. Наверное, результат устраивал. Но, не будем забывать, что они играли на третий день после очень тяжелого матча с итальянцами на выезде. При этом, они здорово выглядели.

Насчет дебютантов... Сваток старался, выигрывал воздух, но атаки – ноль. Моментов – ноль. Я не ожидал такой игры. Я критикую, когда в УПЛ против Динамо и Шахтера команды "садятся" в защиту и отбиваются. Это не футбол. То же самое говорю и сейчас, после матча национальной сборной. В ней наши сильнейшие игроки, но команда выглядела тускло. Лучше пропустить 5 и забить 2. Наша сборная не знает, что такое атака.

Некоторых футболистов вообще не было заметно. На своей половине поля еще как-то играли в одно-два касания. Во втором тайме тоже до середины поля играли, а дальше – ничего. Или они не знали, что делать, или перегорели, но футбол должен быть другим. Для зрителя должны атаковать обе команды. А так – моментов не было, где-то выручал Трубин, где-то ему везло, потому что пробивали с близкого расстояния и попадали в него.

Выход Коноплянки? Я сидел у телевизора и мне было стыдно, что его выпустили на полторы минуты. Не нужно так унижать футболиста. Это стыд. Вышел, аут, остановка в игре и судья свистнул. Для чего было выпускать Коноплянку? Из-за критики решения о вызове? Так нужно было ему дать хотя бы минут 10, чтобы показал, что он умеет", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

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