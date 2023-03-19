"Динамо выглядело очень слабо. Я не увидел ни моментов, ни нормальных атак. Когда смотрел их последние игры, то понял, что Луческу надо уходить. Да, он хороший тренер, много сделал, но он уже не тянет.

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В одном из своих интервью он сам сказал, что ему уже тяжело. Здесь он прав. Тем более, сейчас в Динамо ему просто не с кем работать, игроки там слабые. С этим подбором футболистов Динамо не могло выступить лучше в еврокубках.

Пока они кого-то не купят, ничего разумного не будет. Динамо сейчас обычный середняк чемпионата Украины", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, накануне Динамо минимально уступило Заре и после 18-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 33 очка.

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