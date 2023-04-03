"Ситуация, когда национальная команда находится без главного тренера, а Руслан Ротань совмещает работу в молодежке и Александрии с обязанностями в сборной, – ненормальная. И списывать все на войну нельзя. Украина не должна отказываться от чемпионата Европы. Понятно, что психологически всем тяжело, но дело надо делать.

Сборную Украины могут снять с отбора Евро-2024 – юрист озвучил последствия шокирующей инициативы Кабмина

Насколько я знаю, это впервые в истории украинского футбола, когда один тренер руководит сразу тремя командами. И в молодежной сборной, и в Александрии Руслан Ротань что-то должен делать, это же очевидно. Как на это найти время, когда в той же первой сборной нужно было уже до 20 апреля написать план тренировок, учитывая, что поединок с Англией 26-го числа... Безусловно, в национальной команде есть игроки, которых не нужно в эти 5-6 дней тренировать, потому что они в тонусе, но ведь игры у сборной Украины не было, и это стыд, потому что мы не Люксембург, или Андорра.

Стоит ли всем ждать Сергея Реброва? Я очень хорошо отношусь к Реброву. Он очень трудолюбивый и, вообще, просто умник. Но, если он не может этого сделать, то о чем мы говорим? Я уверен, если в клубе ему предложат продлить сотрудничество, он согласится. Сергей понимает, что сборной сейчас нет, и нужно время, чтобы навести порядок. К тому же, Ребров никому не давал стопроцентного обещания, мол, все – уезжаю.

То, что мы проиграли англичанам на выезде, не страшно. Вся борьба еще впереди, но, думаю, мало кто сомневается, что за первые два места в этой группе будут соревноваться именно Англия с Италией. А вот за третье место сборная Украины способна побороться. При разумной подготовке к июньским матчам отбора мы имеем шанс взять максимум и оставить за своей спиной Северную Македонию и Мальту. Конечно, если бы не было войны и связанных с ней чрезвычайных обстоятельств, украинцы смогли бы подвинуть и сборную Италии, которая сейчас переживает серьезную перестройку", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, сборная Украины с поражения начала отбор на Евро-2024, уступив Англии со счетом 0:2. Следующие поединки "сине-желтые" проведут летом – 16 июня состоится игра с Северной Македонией, а через три дня – с Мальтой.

Жах Мудрика, не одна жертва Саки, круті дебютанти рятують репутацію Ротаня – оцінки збірній України за фіаско на Вемблі