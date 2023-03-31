Награды за март в АПЛ обрели своих героев. Букайо Сака и Микель Артета забрали трофеи.

Наставник Арсенала снова признан лучшим тренером в английской Премьер-лиге. Команда Артеты одержала четыре победы в четырех матчах марта, забив 14 голов. Испанский специалист в четвертый раз выигрывает награду в этом сезоне. Рекорд за одну кампанию принадлежит Юргену Клоппу, который признавался пять раз лучшим тренером АПЛ в сезоне 2019/20.

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Также отметили вклад в победы "канониров" Букайо Саки, который принял участие в пяти голах (3+2) своей команды в последних четырех матчах. 21-летний англичанин впервые в своей карьере получил награду лучшего игрока в АПЛ.

For the FOURTH time this season...



Mikel Arteta is awarded @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/6a1k9sSLDi — Premier League (@premierleague) March 31, 2023

Напомним, что Арсенал занимает первое место в турнирной таблице, опережая Манчестер Сити на восемь очков.

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