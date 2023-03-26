"Зинченко принес качество, но в то же время еще много чего другого. Вы видите, как он играет и как контролирует игру. Это невероятный игрок, у него отличные лидерские качества, поэтому он действительно помогает нам на всех фронтах.

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Вместе с Жезусом они принесли нам менталитет победителя, ведь находились в команде, которая выигрывала АПЛ. Они знают, что делать в сложных моментах, могут нас подбодрить, потому что у нас много молодых футболистов. Это помогает в ментальном плане.

Война? Никто никогда не сможет понять, что переживает Зинченко. У него невероятная ментальная сила. Большая заслуга в том, что он мог сосредоточиться на игре и хорошо выступать за Арсенал и национальную сборную. У него есть немного огня, он использует себе это на пользу.

Я не разговаривал с Зинченко о войне, но если он хочет поговорить об этом – я выслушаю и помогу тем, чем могу. Алекс – это личность. Это мой партнер, но только не в это воскресенье", – цитирует Сака Mirror.

Напомним, поединок против Англии состоится уже сегодня, 26 марта, и стартует в 19:00.

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