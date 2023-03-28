Сборную Украины продолжают критиковать за беззубое поражение от Англии (0:2) в отборе к Евро-2024.

Йожеф Сабо и Мирон Маркевич прошлись по нынешним представителям "сине-желтых". Слов поддержки не дождались футболисты сборной и от других футбольных экспертов. При чем здесь Ротань, Зинченко, Мудрик и Малиновский, узнавайте в новом видео на YouTube-канале Футбол 24.

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