В воскресенье 27-й тур чемпионата Италии завершали несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Серия А, 27-й тур

Сампдория – Верона – 3:1

Голы: Габьядини, 24, 35, Дзаноли, 90+8 – Фараони, 88

Торино – Наполи – 0:4

Голы: Осимхен, 9, 51, Кварацхелия, 35, Ндомбеле, 68

Фиорентина – Лечче – 1:0

Гол: Галло, 27 (аг.)

Аталанта прервала 4-матчевую безвыигрышную серию, Сассуоло победил Специю Коваленко благодаря очередному достижению Берарди.

Сампдория и Верона глухо сидели в зоне вылета, поэтому обоим очки нужны как воздух. Генуэзцы находились на дне таблицы, отставая от "мастифов" на 7 пунктов, а от спасительного 17-го места на 12. Тем не менее именно хозяева мощнее провели первый тайм. Сампдория имела кучу моментов, а забивал только Маноло Габьядини. Форвард с опытом выступлений за сборную Италии оформил дубль. Сначала 31-летний Габьядини лучше всех разобрался в хаосе штрафной площадки, а затем роскошно влепил под перекладину после скидки соперника.

После перерыва пришлось работать обороне Сампы с резервным кипером Мартином Терком, подменяющим травмированного Аудеро. 19-летний словенец совершил несколько впечатляющих сейвов. Если же Верона забивала, то вмешивался VAR. Повторы отменили два гола Адольфо Гаича, принадлежащего московскому ЦСКА. Бригада полевых арбитров дважды "проспала" офсайды аргентинца, однако система восстанавливала справедливость.

Под занавес встречи Фараони наконец-то легально поразил ворота Терка. Арбитр добавил 7 минут, которые позволили Сампдории закрепить преимущество. Команда Станковича одержала первую домашнюю победу в нынешнем чемпионате (предыдущая была еще 16 мая!) и поднялась на предпоследнюю строчку, но рано говорить о спасении. Верона остается в 5 пунктах от Специи Виктора Коваленко.

Наполи на выезде уничтожил Торино. Осимхен оформил дубль, отличившись в каждом из таймов. Между его голами свой очередной мяч забил Кварацхелия (уже 14-й в текущем сезоне) – Линетти промахнулся и вместо сферы нанес удар по ногам соперника, привезя пенальти в свои ворота. Стоит вспомнить и о моменте Санабрии в середине первой сорокапятиминутки, когда после его выстрела круглый сотряс стойку. На 68-й минуте только что вышедший на замену Ндомбеле с передачи Хвичи довел счет до разгромного. Наполи продолжает на всех парах мчаться к чемпионству.

Продолжает удачную серию Фиорентина. После выхода в четвертьфинал Лиги конференций очередной жертвой подопечных Винченцо Итальяно стало Лечче. Судьбу встречи решил автогол – Антонино Галло срезал мяч в собственные ворота. Победа "фиалок" стала четвертой подряд в чемпионате и подняла их сразу на девятую строчку.

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