Аргентина, Суперлига, 8 тур

Индепендьенте – Колон – 2:2

Голы: Каутеруччо, 24 (пен) Хименес, 80 (пен) – Пьеротти, 10 Абила, 90

Нереализованный пенальти: Абилла, 90

Встреча между Индепендьенте и Колоном началась живо. Уже на 10-й минуте гости отличились голом. А хозяева вскоре сравняли счет в матче. Но самый интересный момент поединка произошел на 80 минуте.

Аргентина объявила заявку на матчи против Панамы и Кюрасао

Кипер Колона отпасовал Паоло Гольцу, но самый опытный 37-летний защитник неожиданно взял мяч в руки и понес его на край вратарской. Вероятно, он решил выбить его от ворот. Только вот игра к тому моменту уже возобновилась, о чем сразу просигнализировали игроки Индепендьенте. Судья сначала не назначил пенальти, но проконсультировавшись с ВАР все же изменил решение. Хименес удачно реализовал пенальти. Ситуация вызвала жаркие споры на поле, в результате которых тренер гостей Нестор Горосито получил красную карточку.

Хозяевам поля не удалось сохранить счет до конца матча. Колонн заработал пенальти уже в добавленное время. Абила неудачно пробил, но был первым на добивании. Встреча закончилась вничью 2:2.

После 8 туров Индепендьенте занимает 19 строчку, имея восемь очков. Колонн находится на 27 месте с 5 баллами в своем активе.