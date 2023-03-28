Универсальный защитник Милана Пьер Калюлю, который может сыграть как на фланге, так и в центре обороны, травмировал правую голень. Как информирует Gazzetta dello Sport, француз пропустит как минимум матч 28 тура Серии А с Наполи, который будет сыгран 2 апреля в Неаполе.

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Следующий медосмотр Калюлю проведёт только через неделю. Тогда и будет решаться вопрос сроков его восстановления.

Калюлю – единственный игрок Милана, который в этом сезоне сыграл за команду 37 матчей во всех турнирах. Он – самый незаменимый игрок в составе "россонери".

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