"Единственный способ пройти – играть с голодом и мотивацией. Я хочу побеждать в каждом матче, поэтому у тех, кто зарабатывает сотни тысяч евро, не должно быть оправданий. Прежде чем добиться успеха в еврокубках, сначала нам нужно добиться успеха в Италии. Очевидно, что мы постараемся пройти АЗ и доставить им проблемы.

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Лацио играет каждые три дня с 3 января из-за чемпионата мира. Это неизбежно приводит к травмам и плохому футболу, но, похоже, никого не волнует. Не волнует их и то, что мы будем играть на позорном поле. Меня смешит, что впереди есть еще и перерыв на международные матчи. По крайней мере, мне повезло, что я уже стар и мне скоро на пенсию", – сказал 64-летний тренер Лацио на пресс-конференции.

Лацио сыграет против АЗ в гостях 16 марта в рамках Лиги конференций. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что в первом матче итальянский клуб проиграл со счётом 1:2

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