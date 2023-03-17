В рамках программы дня в 27 туре Серии А провели два матча. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 27-й тур

Сассуоло – Специя – 1:0

Голы: Берарди, 71 (пен)

Аталанта – Эмполи – 2:1

Голы: Де Рон, 58, Хёйлунд, 88 – Эбуэхи, 44

Виктор Коваленко не смог помочь Специи в выездном матче Сассуоло, потому что остался в запасе. "Нероверди" наказали за такое отношение к украинцу. Хозяева перебили соперника по ударам (14-10) и явным голевым возможностям (3-0), а у своих ворот команда позволила наиграть на 0,45 ожидаемых голов.

В конце концов, на 71-й минуте преимущество Сассуоло выявилось в пенальти, который реализовал Берарди – 1:0. Таким образом, Доменико не только установил окончательный счет, но и стал единственным футболистом в топ-5 лигах, которому удалось забить 5 голов и отдать 5 ассистов в 2023 году.

Аталанта прервала 4-матчевую безвыигрышную серию, одолев в родных стенах Эмполи. На гол Эбуэхи, забитый в конце первого тайма, бергамаски ответили мячами Де Рона и Хёйлунда. Триумф абсолютно заслуженный, ведь игроки "Богини" нанесли в пять раз больше ударов (25-5), создали 5 явных голевых возможностей (против двух) и наработали на 2,37 ожидаемых гола.

Благодаря этой победе Аталанта набрала 48 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини приблизились к зоне ЛЧ на расстояние трех очков, но конкуренты могут увеличить разрыв на выходных. Эмполи продлил безвыигрышную серию в Серии А до восьми матчей.

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