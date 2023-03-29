Саудовская Аравия осталась без главного тренера – обидчик чемпионов мира готовится принять сборную Франции
Эрве Ренар попрощался с "орлами пустыни".
"Для меня быть главным тренером сборной Саудовской Аравии было большой гордостью. С августа 2019 года я смог стать неотъемлемой частью жизни этой прекрасной страны.
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Я видел, как эта команда росла вместе со мной и достигла невероятного результата на чемпионате мира. Фантастическая и незабываемая победа над Аргентиной.
Я очень горжусь тем, что смог показать миру прогресс и хороший имидж саудовского футбола. Мне пора лететь к другому горизонту, но эти воспоминания останутся со мной навсегда", – написал Ренар на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, 54-летний специалист возглавлял Саудовскую Аравию с 2019 года и вывел команду на ЧМ-2022. На турнире команда сенсационно обыграла будущих чемпионов мира – сборную Аргентины (2:1), но проиграла два других матча и не вышла из группы.
Ранее СМИ сообщали, что следующим местом работы Ренара будет женская сборная Франции.
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