"Очень-очень доволен сегодняшним перформансом. Психологически мы подготовили команду к двум тяжелым играм, и с игроками было очень приятно работать. В Италии мы хорошо играли с мячом в первом тайме. Во втором же легко теряли контроль, пришлось проявить стойкость.

Англия – Украина – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сегодня же мы сделали сложную игру простой. Хорошо справились с задачей, входили с мячом благодаря Сака и Мэддисону. Джеймс провел классный матч, меня это не удивило.

Сака и Беллингем? Каждый видит техническое качество, но эти двое ребят имеют скромность и хотят учиться. Они невероятно много работают, с ними приятно иметь дело. Гол Букайо – это завершение топ-уровня. За последние 18 месяцев у него появилась уверенность перед чужими воротами.

Подкрепить результат матча с Италией было важно, но еще есть куда расти", – цитирует Саутгейта ВВС.

Напомним, после двух побед (над Италией и Украиной) Англия набрала 6 очков и единолично возглавляет группу С.

Англия спокойно переиграла Украину – эксперименты Ротаня, легкие пропущенные голы, печальный старт отбора Евро-2024