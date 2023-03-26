Квалификационный поединок на чемпионат Европы с "Тремя львами" может финансово помочь нашему государству.

Перед матчем отбора на Евро-2024 между сборными Англии и Украины пресс-служба Английской ассоциации футбола (ААФ) призвала болельщиков материально поддержать Украину и ее жителей, пострадавших от войны.

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ААФ в своих соцсетях опубликовала просьбу донатить на нужды Украины через благотворительную платформу United24 и опубликовала ссылку на страницу с инструкцией, как это сделать. К слову, только на Твиттер английской организации подписано 6 миллионов человек.

Напомним, United24 был создан по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, а одним из многочисленных амбассадоров платформы является легендарный украинский экс-футболист и тренер Андрей Шевченко.

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