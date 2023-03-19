Рокировка состоялась во вратарском звене "Трех львов" – Фрейзер Форстер заменил Ника Поупа, информиует The Athletic.

Англия – Украина: Саутгейт объявил список игроков на старт отбора к Евро-2024

Голкипер Ньюкасла имеет незначительное повреждение, которое решил залечить в расположении клуба. Форстер начинал сезон в статусе запасного вратаря Тоттенхэма, но получил шанс благодаря травме Уго Льориса и неплохо провел 9 матчей. Правда, голкиперу "шпор" вряд ли придется выходить на поле за сборную. Безусловным #1 англичан остается Джордан Пикфорд (Эвертон), после которого идет Арон Ремсдейл из Арсенала.

Уже 23 марта Англия стартует в отборе чемпионата Европы-2024. Соперником "Трех львов" в первом туре группы C станет команда Италии. Этот матч будет сыгран 23 марта, а уже 26 числа Англия примет Украину на Уэмбли.

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