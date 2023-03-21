Кевин де Брюйне перенял у Эдена Азара функции капитана сборной Бельгии, информирует Sporza. Сообщается, что решение о смене капитана принял новый главный тренер национальной команды Доменико Тедеско.

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Немецкий специалист также избрал двух вице-капитанов команды. Ими стали Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку.

Ранее де Брюйне уже 6 раз надевал капитанскую повязку в стане национальной сборной. В частности, он выполнял функции капитана команды на ЧМ-2022, когда Эден Азар не попадал в стартовый состав.

Примечательно, что Тедеско проигнорировал достижения Яна Вертонгена – именно защитник Бенфики сыграл за Бельгию больше всего матчей среди действующих игроков команды (145).

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