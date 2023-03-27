Тите еще до неудачного чемпионата мира предупредил о своем уходе, но руководство CBF не подготовило замену. На товарищеский матч против Марокко "селесао" готовил Рамон Менезес, работающий в сборной U-20. Ситуация напомнила хаос сборной Украины – Руслан Ротань экстренно принял "сине-желтых", пока Сергей Ребров отработает контракт с Аль-Айном. Президент CBF Эдналдо Родригес вынужден был объяснять, почему до такого дошло и в Бразилии.

"Анчелотти пользуется единодушным уважением среди наших игроков. Не только Роналдо или Винисиуса, но и всех тех, кто играл под его руководством. Я действительно восхищаюсь им за его честность и верность своим методам. Он не нуждается в представлении. Он действительно лучший тренер, который имеет немало достижений. Мы надеемся, что он может добиться еще большего.

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Анчелотти – любимец не только игроков, но, похоже, и болельщиков. Куда бы я ни пошел в Бразилии, на каждом стадионе болельщики всегда спрашивают меня об этом имени. Они говорят о нем очень тепло. Давайте верить в Бога, дождемся подходящего момента и мы посмотрим, сможем ли это сделать. Мы еще ищем нового тренера для сборной Бразилии.

Впрочем, у Анчелотти контракт с Реалом до 2024 года. Поэтому мы должны терпеливо ждать нужный момент, чтобы мы могли вести эти разговоры. Еще ничего не определено с новым тренером, но мы работаем в рамках этой линии, понимаете? Нам нужен тренер, пользующийся уважением игроков и болельщиков", – заявил Эдналдо в интервью Reuters.

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