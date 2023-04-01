"Каждый может говорить, что хочет. Реальность такова, что сборная Бразилии хочет меня. Мне это нравится, это, конечно, вызывает энтузиазм. Но вы должны уважать контракт, и я хочу его отработать. Все понятно. Я буду оставаться здесь, пока это позволяет мне Реал. Я чувствую симпатию президента, фанатов, игроков, атмосфера вокруг меня очень спокойная.

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И все, что произойдет после моего контракта – это будущее, а будущее никто не знает. Я не знаком с Эдналдо Родригесом [президент Федерации футбола Бразилии], но если он захочет со мной поговорить, я с удовольствием с ним встречусь.

Меня не удивляет, что ходят слухи, и меня это не волнует. У нас с Реалом есть два с половиной месяца, чтобы попытаться выиграть титулы", – цитирует Анчелотти L'equipe.

Журналисты спросили также наставника "сливочных", собирается ли он, как обещал, уйти на пенсию по окончании контракта с Реалом. Анчелотти был лаконичен и ответил: "Нет".

Напомним, что после ЧМ-2022 наставник Бразилии Тите ушел в отставку. В настоящее время команду возглавляет Рамон Менезес. Карло Анчелотти – главный кандидат на должность тренера "селесао".

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