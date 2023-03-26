Кай Хаверц и Нико Шлоттербек покинули расположение Бундестим, сообщает пресс-служба DFB.

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Форвард Челси заболел гриппом, а центрбек дортмундской Боруссии травмировал мышцы бедра. Оба будут уточнять сроки обновления и проходить реабилитацию уже в своих клубах, которые проведут ближайшие матчи 1 апреля. Челси будет принимать Астон Виллу, а Боруссия сыграет Класикер на поле Баварии.

Ранее из заявки Флика выпали Белла-Кочап и Мусиала. Немцы являются хозяевами Евро-2024, потому проводят только товарищеские матчи. Бундестим уже успела разобраться с Перу, а 28 марта сыграет против Бельгии.

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