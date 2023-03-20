Сборная Германии дождалась далеко не всех игроков, которых Ханс-Дитер Флик вызвал на спарринги против Перу и Бельгии.

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала не сможет помочь команде из-за травмы мышц левого бедра, сообщает пресс-служба DFB. Ранее из состава выпал центрбек Саутгемптона Армель Белла-Кочап, который получил повреждение в матче АПЛ против Тоттенхэма.

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Флик разочарован потерями, но готов дать шанс новичкам. Тренер немцев пригласил сразу 6 игроков, у которых еще нет ни одного матча за национальную сборную. Это Йоша Вагноман (Штутгарт), Феликс Нмеча (Вольфсбург), Мариус Вольф (Боруссия Д), Кевин Шаде (Брентфорд), Мергим Бериша (Аугсбург) и Малик Чау (Милан), который как раз подменил Беллу-Кочапа.

Напомним, Германия является хозяином Евро-2024, поэтому не участвует в отборе. Команда Флика порадует родных болельщиков двумя товарищескими матчами – 25 марта против Перу в Майнце и 28-го против Бельгии в Кельне.

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