Стороны согласовали новый контракт до завершения цикла чемпионата мира 2026 года, сообщает пресс-служба HNS.

Далич бойкотировал голосование The Best – тренер Хорватии подверг резкой критике ФИФА

Далич возглавил сборную в октябре 2017 года и уже стал самым успешным тренером в истории Хорватии. "Шашечные" завоевали серебряные медали ЧМ-2018 и бронзовые ЧМ-2022. На Евро-2020 хорватов остановила Испания в 1/8 финала. Команда 56-летнего Далича имеет шанс выиграть нынешний розыгрыш Лиги наций, где в июне проведет полуфинал против Нидерландов.

Ближайшие же матчи сборной Хорватии состоятся очень скоро в рамках отбора Евро-2024. 25 марта "шашечные" будут принимать Уэльс, а 28-го сыграют на поле Турции.

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