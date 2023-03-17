"Фурия Роха" объявила заявку на матчи отбора Евро-2024 против Норвегии и Шотландии.

Рамос вынужденно объявил о завершении карьеры в сборной Испании – резкое заявление в адрес нового тренера

Де ла Фуэнте вызвал 26 футболистов, из которых только 12 были в составе Луиса Энрике на провальном чемпионате мира. Основной вратарь Унаи Симон (Атлетик) травмирован, но новый тренер испанцев все равно не дал шансов Давиду Де Хеа (МЮ), как это делал и предшественник. В списке есть два возрастных дебютанта – 29-летний центрбек Давид Гарсия (Осасуна) и 32-летний форвард Хоселу (Эспаньол).

Добавим, что сборная Испании примет Норвегию 25 марта, а в гости к шотландцам поедет 28-го. Это будут первые матчи в рамках отбора Евро-2024.

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