На первые поединки отбора к Евро-2024 коуч не вызвал Жорди Альбу и Коке, которые были капитанами. Следовательно, пришлось выбирать нового. Им стал Альваро Мората, сообщает Cadena SER.

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"Это давно установленный критерий в национальной сборной. Мне нравится придавать капитанству особый подход. Я очень спокойно отношусь к капитанам. Сейчас это Мората, Родри и Карвахаль", – сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.

Представитель мадридского Атлетико надевал футболку сборной Испании 61 раз, Родри – 39, а Карвахаль – 33. Последние двое будут вице-капитанами.

Напомним, "Фурия Роха" примет Норвегию 25 марта, а в Шотландию поедет 28-го. Это будут первые матчи квалификации Евро-2024.

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