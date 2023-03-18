Тренерский штаб "Скуадры Адзурры" определился с перечнем игроков, которые будут противостоять "сине-желтым".

Сборная Украины U-21 проведет сборы, которые продлятся с 20 по 27 марта. Во время них команда сыграет с Данией (24-го числа) и с Италией (27-го). Главный тренер молодежной команды Паоло Николато объявил заявку на матч против подопечных Руслана Ротаня, сообщает официальный сайт федерации футбола Италии.

Ротань объявил заявку сборной Украины U-21 на ближайшие матчи

Вратари: Элиа Каприле (Бари), Марко Карнезекки (Кремонезе), Стефано Турати (Фрозиноне).

Защитники: Рауль Белланова (Интер), Андреа Камбьясо (Болонья), Диего Коппола (Верона), Маттео Ловато (Салернитана), Калеб Околи (Аталанта), Фабиано Паризи (Эмполи), Никколо Пьероцци (Реджина), Лоренцо Пирола (Салернитана), Маттео Руджери (Аталанта), Маттиа Вити (Ницца).

Полузащитники: Эдоардо Бове (Рома), Чезаре Казадеи (Рединг), Сальваторе Эспозито (Специя), Джованни Фаббиан (Реджина), Фабио Миретти (Ювентус), Гаэтано Пио Ористанио (Волендам), Самуэле Риччи (Торино), Бруно Дзапелли (Бельграно).

Форварды: Томмазо Балданци (Эмполи), Маттео Канчельери (Лацио), Лоренцо Коломбо (Лечче), Самуэле Мулатьери (Фрозиноне).

Напомним, Украина пробилась в финальную часть молодежного чемпионата Европы, который стартует 21 июня. Соперниками "сине-желтых" на групповом этапе будут Испания, Румыния и Хорватия. Три лучшие команды Евро-2023 получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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