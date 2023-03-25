Лига наций КОНКАКАФ, 3 тур

Гренада – США – 1:7

Голы: Хипполайт, 32 – Пепи, 5, 53, Ааронсон, 20, Маккенни, 31, 34, Пулишич, 49, Сендехас, 73

Американцы еще до перерыва решили все вопросы благодаря своим звездам из АПЛ. Пулишич раздал 2 ассиста на Пепи и Ааронсона, а Маккенни отметился дублем.

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После перерыва конкурент Мудрика добавил в свой актив гол. 1+2 – именно столько Пулишич оформил за весь сезон в Челси (885 минут на поле). Довершали избиение бедной Гренады тот же Пепи и Сендехас, заменивший Пулишича.

Сборная США 28 марта проведет решающий матч со Сальвадором. "Звездно-полосатым" дома хватит и ничьей, чтобы выиграть группу из трех команд и выйти в плей-офф.

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