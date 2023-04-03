Украинская ассоциация футбола рассматривает кандидатуру 54-летнего Славена Билича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

У Реброва есть еще два варианта вместо сборной Украины – на специалиста охотятся клубы уровня Лиги чемпионов

Фаворитом на тренерский мостик сборной Украины считали Сергея Реброва, который должен был отработать свой контракт с Аль-Айном и прийти летом. Ситуация украинского специалиста остается неопределенной, поэтому УАФ может уже сейчас решиться назначить другого постоянного рулевого. Билич доступен "благодаря" недавнему увольнению из Уотфорда из-за посредственных результатов.

Легендарный хорват имел яркую игровую карьеру и брал "бронзу" ЧМ-1998, а вот тренерская пока складывается неоднозначно. После 6 лет с родной сборной Билич слишком регулярно меняет клубы. С 2012-го в его резюме добавились московский Локомотив, Бешикташ, Вест Хэм, Аль-Иттихад, Вест Бромвич, Бейцзин Гоань и Уотфорд. Украине нужно определяться с главным тренером до июня, когда состоятся следующие 2 матча отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16-го) и Мальты (19-го).

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