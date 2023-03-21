Всё зависит от дебюта форварда Брентфорда Айвена Тоуни в национальной сборной Англии.

Питерборо Юнайтед получит от Брентфорда бонус в размере около 1 миллиона фунтов стерлингов, если нападающий Айвен Тоуни дебютирует за сборную Англии в отборочных матчах чемпионата Европы против Италии или Украины. Оба матча состоятся на этой неделе.

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Как информирует журналист Шон Кардовиллис, это было одним из условий контракта между Питерборо Юнайтед и Брентфордом при трансфере Тоуни в 2020 году.

Тоуни защищал цвета Питерборо с 2018 по 2020 год и забил 40 мячей в 76 матчах за команду. Сейчас "пафосные" занимают седьмое место в третьем английском дивизионе.

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