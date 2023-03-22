Украина таки сыграет контрольную игру с Брентфордом завтра, 23 марта, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что матч пройдет за закрытыми дверями, поэтому вживую посмотреть первую игру "сине-желтых" во главе с Русланом Ротанем против представителя АПЛ не получится. Представителей СМИ также не пустят на поединок.

Впрочем, результат и видеофрагменты будут пост-фактум доступны на ресурсах УАФ. Начало игры в 19:00 по киевскому времени. Уже через 3 дня Украина должна провести официальный матч отбора к Евро-2024 против Англии.

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