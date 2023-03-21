23 марта сборная Украины сыграет товарищеский матч с Брентфордом. Однако, вероятно, лондонский клуб будет представлен молодёжной командой.

26 марта сборная Украины проведёт первый официальный матч под руководством временного наставника Руслана Ротаня – против сборной Англии на Уэмбли. Однако за три дня до этого – 23 марта – украинская команда запланировала сыграть контрольную встречу.

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Как информирует FootballHub, соперник в этом товарищеском матче наконец-то был определён. В четверг сборная Украины встретится с Брентфордом.

Согласно источнику, в настоящее время стороны договариваются между собой по поводу места проведения матча. Вариантов два – стадион или тренировочная база.

Ранее talkSPORT.com отмечал, что сборная Украины сыграет со второй командой Брентфорда, в составе которой выступает Егор Ярмолюк и Ромео Бекхэм, сын Дэвида Бекхэма.

Брентфорд никак не анонсирует предстоящую встречу.

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