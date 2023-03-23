Главная команда страны во главе с Русланом Ротанем завершает подготовку к контрольному поединку против Брентфорда.

Утром 23 марта "сине-желтые" на базе Брентфорда провели разминку для активации мышц, после чего последовало короткое занятие, сообщает официальный сайт УАФ.

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Продолжалось оно около получаса, команда отрабатывала новые принципы работы во время розыгрыша стандартных положений. Руслан Ротань решил не нагружать игроков перед спаррингом с "пчелами", поэтому команда вернулась в отель, где пообедала и получила несколько часов отдыха.

Поединок против Брентфорда стартует в 19:00 за закрытыми дверями. А уже 26 марта сборная Украины проведет матч второго тура квалификации Евро-2024 против Англии.

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