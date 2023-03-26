Сборная Украины получила нового тренера – экс-ассистент Шевченко вошел в штаб Ротаня
26 марта 2023 - Читати українською
Бывший помощник тренера сборной Украины Луиджи Ночентини помогает штабу Руслана Ротаня подготовиться к матчу против Англии.
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Итальянский специалист присоединился к тренерскому штабу Руслана Ротаня накануне матча с Англией, сообщает Telegram-канал Бомбардир.
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Ночентини уже успел посетить поединок Италия – Англия и подготовил аналитический отчет по сегодняшнему сопернику сборной Украины. Ранее Луиджи входил в тренерский штаб Дмитрия Михайленко в СК Днепр-1, а позже работал с Андреем Шевченко в сборной Украины и Дженоа.
К слову, игра Англия – Украина состоится уже сегодня, в 19:00, на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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