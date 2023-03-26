Итальянский специалист присоединился к тренерскому штабу Руслана Ротаня накануне матча с Англией, сообщает Telegram-канал Бомбардир.

"Вы тренер, имеете лицензию?": Петраков поссорился с журналистом после поражения Армении от Турции

Ночентини уже успел посетить поединок Италия – Англия и подготовил аналитический отчет по сегодняшнему сопернику сборной Украины. Ранее Луиджи входил в тренерский штаб Дмитрия Михайленко в СК Днепр-1, а позже работал с Андреем Шевченко в сборной Украины и Дженоа.

К слову, игра Англия – Украина состоится уже сегодня, в 19:00, на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Англия – Украина: анонс матча отбора на Евро-2024