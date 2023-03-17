Стало известно, где можно будет посмотреть все матчи сборной Украины квалификации отбора к Евро-2024.

Поединки отбора к Евро-2024, в том числе и сборной Украины, будут транслироваться на MEGOGO эксклюзивно, сообщает официальный сайт УАФ.

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Матчи "сине-желтых" можно будет посмотреть и бесплатно на местных телеканалах "Суспільного" в эфире, кабеле и спутнике. А игры других европейских сборных можно посмотреть на канале "MEGOGO Футбол Первый", но для этого необходимо приобрести подписку.

Напомним, уже 26 марта Украина начнет свой путь в отборе к Евро-2024 матчем с Англией, который состоится на Уэмбли, начало в 19:00. Также соперниками в группе являются Италия, Северная Македония и Мальта.

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