Делегация "сине-желтых" уже приземлилась в столице Англии, где сыграет матч отбора к Евро-2024.

Часть делегации сборной Украины уже прибыла в Лондон, тогда как некоторые игроки, выступающие за рубежом (Соболь, Ярмоленко, Лунин, Яремчук и Малиновский), должны присоединиться к команде позже, сообщает официальный сайт УАФ.

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Евгений Коноплянка во время встречи с остальной командой начал шутить в своем фирменном стиле. "Малышей контролируем здесь, все нормально. Поспали, хорошо восстановились", – сказал Евгений Руслану Ротаню, который исполняет обязанности главного тренера сборной Украины.

Напомним, национальная команда Украины начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. Шестью днями позже состоится дуэль против Англии, где командой будет руководить наставник молодежки Руслан Ротань.

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