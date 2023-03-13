Журналист Игорь Бурбас раскрыл имя одного из будущих соперников сборной Украины.

УАФ имеет предварительную договоренность с Футбольным союзом Германии относительно товарищеской игры между национальными сборными, информирует Бурбас в своем Telegram-канале.

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Поединок должны сыграть 13 июня – как раз накануне двух официальных матчей отбора к Евро-2024 (16 июня – с Северной Македонией, а 19-го – с Мальтой).

Кроме этого, домашний поединок с Мальтой может состояться не в Польше, где "сине-желтые", как и другие украинские команды, проводили свои домашние международные матчи. Сейчас ведутся переговоры по этому поводу с другими странами.

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