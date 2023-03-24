Международная федерация футбольных ассоциаций обновила рейтинг национальных сборных. Для нас есть позитив.

"Сине-желтые" поднялись на одну строчку, заняв 32 позицию. Среди представителей УЕФА Украина идет 22-й, информирует официальный сайт УАФ.

Украина проиграла Испании в финале женского футзального Евро-2023 – "сине-желтые" завоевали историческое серебро

Наша команда имела полугодовую паузу, но уже 11 апреля в Таллинне проведет товарищеский матч с Эстонией. Это будет стартовый этап подготовки к первой в истории женской Лиги наций, жеребьевка которой состоится в мае.

Поединки турнира запланированы на сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2023 года.

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу