Подопечные Юрия Мороза завершили свое путешествие за трофеем чемпионата Европы-2023, не квалифицировавшись хотя бы на финальную часть турнира.

Евро-2023 (U-17). Элит-раунд отбора. Группа 6

Украина U-17 – Италия U-17 – 0:3

Голы: Раваньоли, 40, Либерали, 77, Мендичино, 87

После разгрома от ирландцев (0:3) Украине была необходима победа над сверстниками из Италии. Впрочем "сине-желтые" потерпели еще одно фиаско. Команды имели по моменту в первом тайме, но "Скуадра адзурра" перед перерывом смогла забить – Раваньоли оставили без присмотра в штрафной.

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Во второй половине Пономаренко мог сравнять счет, но соперник успел вынести мяч с линии ворот. Италия забила второй гол на 77 минуте – гол в активе Либерали. Точку во встрече поставил Мендичино, классно пробив в девятку ворот.

Таким образом, сборная Украины U-17 заняла третье место в группе с 3 очками. Путевки на Евро-2023 достались Ирландии и Италии, которые набрали по 7 баллов.

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