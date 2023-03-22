Элит-раунд квалификации к Евро-2023, 1-й тур

Украина U-19 – Люксембург U-19 – 1:2

Голы: Горбач, 12 – Эльшан, 17, 59

Удаления: Удод, 90+2 – Дардари, 90+4

Подопечные Нагорняка начали довольно успешно – Горбач на 12 минуте открыл счет во встрече. Впрочем, люксембуржцы уже через 5 минут восстановили паритет усилиями Эльшана. Он же в начале второго тайма оформил дубль и, как оказалось, забил победный мяч.

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Добавим, что другие соперники по группе, Дания и Испания, разошлись ничьей (1:1). Таким образом, Украина U-19 пока последняя в группе с 0 баллов, а Люксембург возглавляет квартет.

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