Сборная Украины U-19 по футзалу квалифицировалась на чемпионат Европы благодаря победе над сербами (4:2). Подробнее об этом на "Футбол 24".

"Сине-желтые" оказались в одной группе с Сербией, Румынией и Черногорией – все команды должны были бороться за единственную путевку на чемпионат Европы. Украина разбила Черногорию (12:1) и Румынию (7:3), поэтому единственным конкурентом осталась Сербия, которая также оформила две победы.

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Приспешники России в итоге остались ни с чем – украинцы победили со счетом 4:2 и вышли на Евро-2023, которое состоится в Хорватии с 3-го по 10 сентября. На турнир, кроме Украины, уже квалифицировались Хорватия (на правах хозяина), Словения, Португалия и Финляндия.

Формат финального турнира останется прежним: восемь участников сыграют в двух группах по четыре команды, по две лучшие среди которых выйдут в полуфинал. Добавим, что сборная Украины участвовала в обоих турнирах до этого – в 2019-м заняли третье место в группе, а в прошлом году добралась до полуфинала.

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