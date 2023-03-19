В заявке молодежной сборной Украины провели замены перед товарищескими матчами с Данией и Италией.

Ванат и Сирота пропустят ближайшие поединки сборной Украины U-21, сообщает официальный сайт УАФ.

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Нападающий Динамо травмировался, тогда как защитник простудился. Из-за этого из резервного списка был вызван центрбек Антон Боль.

Напомним, Украина пробилась в финальную часть молодежного чемпионата Европы, который стартует 21 июня. Соперниками "сине-желтых" на групповом этапе будут Испания, Румыния и Хорватия. В марте команда сыграет две товарищеские встречи с Данией (24-го) и Италией (27-го).

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