Сборная Украины U-21 понесла вынужденные потери перед мартовскими матчами – двое игроков Динамо выбыли из-за травм
В заявке молодежной сборной Украины провели замены перед товарищескими матчами с Данией и Италией.
Ванат и Сирота пропустят ближайшие поединки сборной Украины U-21, сообщает официальный сайт УАФ.
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Нападающий Динамо травмировался, тогда как защитник простудился. Из-за этого из резервного списка был вызван центрбек Антон Боль.
Напомним, Украина пробилась в финальную часть молодежного чемпионата Европы, который стартует 21 июня. Соперниками "сине-желтых" на групповом этапе будут Испания, Румыния и Хорватия. В марте команда сыграет две товарищеские встречи с Данией (24-го) и Италией (27-го).
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